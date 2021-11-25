وزير الآثار: الانتهاء من مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الانتهاء من مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، بتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، أنه تم تطوير المطارات والمراسي والشوارع والميادين ومحطة السكة الحديد والحناطير.

وأوضح أن الاحتفالية تتضمن الترويج لمحافظة الأقصر، مؤكدًا أن آثار الأقصر فريدة من نوعها ولا تقارن بغيرها.

ولفت إلى أنّ استراتيجية الترويج لمصر تقوم على أنها مقصد سياحي نابض للحياة وأنها دولة شابة ونشطة لكنّها محتفظة بحضاراتها، مشيرًا إلى أنّ هذا الترويج يشجع على زيارة مصر.

وأكّد أن هذه الاحتفاليات تعزز من وعي المواطنين بوطنهم كما حدث في فعاليات نقل المومياوات الملكية.

ولفت إلى أن احتفالية اليوم تعيد تجسيد عيد الأوبت الذي يقوم على فكرة الفيضان، لافتًا إلى أنه يعود إلى 3400 سنة، وبدأ بـ11 يومًا حتى وصل إلى 27 يومًا.

وانطلقت مساء اليوم، احتفالات مصر بافتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، والذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الأثريين، بطول 2700 متر، وتُزين جانبيه مئات التماثيل التي نحتها المصري القديم قبل آلاف السنين.

وتفتتح وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.

ويتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث الذي ينتظره العالم، الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.