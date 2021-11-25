رئيسة الحكومة التونسية تؤدي زيارة عمل إلى الجزائر

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تؤدي رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الخميس، زيارة عمل إلى الجزائر، وفق ما صدر عن رئاسة الحكومة التونسية.

وسيرافق بودن وزير الخارجية عثمان الجرندي، في "أول زيارة عمل ثنائية" تؤديها رئيسة الحكومة.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة أن الزيارة تأتي "تأكيدا للعلاقات التونسية الجزائرية المتينة وترجمة لإرادة قيادتي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين".

وأضاف البيان أنه سيجري خلال الزيارة الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية المزمع عقدها في القريب، إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة.

واستلمت بودن مهامها يوم 12 أكتوبر الماضي بعد تكليفها من الرئيس قيس سعيد بتكوين حكومة جديدة، خلفا لحكومة هشام المشيشي المقال لحظة الإعلان عن التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي.