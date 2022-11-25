 الناشطة جريتا تونبرج تقاضي السويد بسبب التقصير في مكافحة تغير المناخ - بوابة الشروق
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الناشطة جريتا تونبرج تقاضي السويد بسبب التقصير في مكافحة تغير المناخ

ستوكهولم - د ب أ
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 2:46 م | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 2:46 م
أقامت مجموعة من الأطفال والشباب، من بينهم ناشطة المناخ البارزة جريتا تونبرج، دعوى قضائية ضد الحكومة السويدية باعتبار أنها لم تتخذ إجراءات كافية لوقف تغير المناخ.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه الدعوى تأتي في إطار موجة من الإجراءات القانونية المعنية بالمناخ، والتي استهدف بعضها حكومات وطنية.

وأقام الدعوى في السويد الناشطة السويدية البارزة تونبرج، مع أكثر من 600 آخرين، باعتبار أن سياسات المناخ التي تنتهج في السويد تتعارض مع دستورها وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.

وذكرت المجموعة في بيان، أوردته وكالة بلومبرج أن "الدولة السويدية أخفقت في الوفاء بالمتطلبات الدستورية لتحقيق التنمية المستدامة التي تؤدي إلى بيئة أفضل للأجيال الحالية والقادمة".

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