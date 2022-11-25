رئيس بيرو يعين رئيسة جديدة لمجلس الوزراء في خضم صراع مع البرلمان

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في خضم صراع شرس على السلطة مع البرلمان، عين رئيس بيرو بيدرو كاستيلو رئيسة جديدة لمجلس الوزراء.

وأعلن مكتب الرئيس أن رئيسة مجلس الوزراء الجديدة بيتسي شافيز أدت اليوم الجمعة اليمين الدستورية إثر توليها المنصب.

شافيز هي خامس رئيس لمجلس الوزراء منذ تولي كاستيلو منصبه في يوليو العام الماضي.

كان رئيس مجلس الوزراء السابق أنيبال توريس استقال بعد أن رفض الكونجرس البيروفاني التصويت على اقتراع بالثقة كان قد طلبه هو شخصيا.

تعرضت حكومة الرئيس كاستيلو – الذى كان معلما بمدرسة في إحدى القرى – لضغوط منذ أن تولى منصبه.

بسبب الادعاءات المختلفة والخلافات في الرأي، تخلى وزراء مهمون عن مناصبهم مرارا وتكرارا.

ويخضع كاستيلو نفسه للتحقيق بشأن الفساد، من بين أمور أخرى.

إضافة إلى ذلك فإن حكومة السياسي اليساري كاستيلو في صراع دائم على السلطة مع البرلمان.

رفض الكونجرس في الآونة الأخيرة الإذن لرئيس الدولة بالسفر إلى قمة تحالف المحيط الهادئ في المكسيك، وبالتالي ألغي الاجتماع.

ونجا الرئيس بالفعل من محاكمتين لعزله.

كان اثنان من أسلاف كاستيلو أقيلا من منصبهما في إجراءات مماثلة.