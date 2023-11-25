تجدد هجمات المسيرات الروسية في كييف

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تعرضت العاصمة الأوكرانية، كييف، لهجوم بطائرة بدون طيار روسية، الليلة الماضية.

وذكر عمدة المدينة، فيتالي كليتشكو، اليوم السبت، أن حطاما من المسيرات، التي أسقطتها دفاعات جوية أوكرانية سقطت في المدينة. ونتيجة لذلك، نشبت حرائق في العديد من الأماكن، بما في ذلك مبنى سكني وروضة أطفال.

وأضاف كليتشكو، أن عدة أشخاص أصيبوا، بما في ذلك صبي "11 عاما".

وتم إبلاغ السكان بالبقاء في مراكز إيواء طارئة، مع استمرار الهجمات.

ونشب حريق في مبنى شاهق، في الضفة الشرقية من نهر "دنيبرو"، بسبب الحطام المتساقط، بينما نشب حريق آخر في منطقة غير مأهولة، مساحتها حوالي 100 متر مربع، طبقا للإدارة العسكرية في كييف.

وكتبت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن كييف تتعرض لهجمات من قبل مسيرات وأنه تم نشر دفاعات جوية.

وذكر مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه لاحظ نيرانا كثيفة ومستمرة مضادة للطائرات.

يذكر أن روسيا تهاجم أوكرانيا مرارا بغارات جوية، منذ بدء الحرب بينهما في 24 فبراير 2022.