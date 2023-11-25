مظاهرة في العاصمة الألمانية للاحتجاج على حرب أوكرانيا وتوريد أسلحة لكييف

تجمع مئات الأشخاص قبالة بوابة براندنبورج في العاصمة الألمانية برلين، ظهر اليوم السبت، في مستهل مظاهرة من أجل السلام والاحتجاج على الحرب في أوكرانيا وتوريد أسلحة لكييف.

وقدرت متحدثة باسم الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة بعد دقائق قليلة من بدايتها بنحو 2000 شخص.

وبلغ العدد المسجل للمشاركين لدى الشرطة 10000 شخص.

وبعد بدء المظاهرة بوقت وجيز، وصلت السياسية اليسارية السابقة سارا فاجنكنشت والتي تؤسس حاليا حزبا جديدا، لإلقاء خطاب على المنصة.

وفي ظل درجات حرارة منخفضة وهطول رذاذ، رفع متظاهرون لافتات عليها عبارات مثل "لا عودة مطلقا إلى الحرب"، وأخرى عليها صورة حمامة السلام، وعلى جانب آخر تعلقت محتويات الكثير من اللافتات بالحرب في غزة.

وحملت المظاهرة شعار "لا للحروب- أوقفوا عبث التسلح- صياغة المستقبل بشكل سلمي وعادل".

يذكر أن الداعين إلى تنظيم المظاهرة يدينون الحرب، ويدينون في الوقت نفسه حلف شمال الأطلسي (ناتو) ويطالبون بوقف إطلاق النار والتفاوض مع روسيا.

وفي أعقاب المسيرة يعتزم المتظاهرون التجول عبر الحي الحكومي على أن يختتموا التظاهر بمسيرة أخرى عند بوابة براندنبورج.

وبالتزامن مع المظاهرة، قام عدة مئات من ناشطي مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ بإغلاق شارع 17 يونيو، وبدأ الناشطون إغلاق جزء الشارع الذي يربط بين عمود النصر وبوابة براندنبورج عند الساعة الثانية عشرة ظهرا ويعتزمون الاستمرار في الإغلاق حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر.