نادي الأسير الفلسطيني: 3160 معتقلا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال قوات الاحتلال 17 فلسطينيا في مناطق الضفة الغربية منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، لتصل حصيلة المعتقلين إلى 3160 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وقال نادي الأسير في بيان أوردته شبكة «روسيا اليوم»، السبت: «اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس حتّى صباح اليوم السبت 17 مواطنا على الأقل من الضّفة الغربية».

ووفق البيان، تركزت عمليات الاعتقال في مخيم عسكر بمدينة نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، الخليل، قلقيلية، أريحا، والقدس لتصل حصيلة المعتقلين إلى 3160 منذ الـ7 من أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 232 شهيدا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.