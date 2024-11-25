21 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان

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اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

وتضم خيارات كولر 21 لاعبا، وهم

حراسة المرمى.. محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

الدفاع.. أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، عمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس.

الوسط.. مروان عطية، إمام عاشور، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم.. كهربا، بيرسي تاو، حسين الشحات، رضا سليم، طاهر محمد.

في المقابل يغيب عن صفوف الأهلي كل من المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، والمدافع المغربي أشرف داري، وحارس المرمى حمزة علاء إضافة إلى كريم نيدفيد، كريم فؤاد ومحمد هاني وعلي معلول بسبب إصابات مختلفة.