سياسي بارز في هايتي ينتقد الرئيس الفرنسي لوصفه قادة البلاد بأنهم حمقى للغاية

انتقد عضو المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي بشكل علني تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تم تصويره وهو يصف قادة الدولة الكاريبية بأنهم "حمقى للغاية".

وقال الرئيس السابق للمجلس إدجارد لوبلان فيلس، في بيان مساء أمس الأحد، إن ماكرون أهان أمة بأكملها "تعيش في أوقات مظلمة".

وتم تصوير ماكرون وهو يدلي بهذه التصريحات على هامش اجتماع مجموعة العشرين في البرازيل في وقت سابق من الشهر الجاري حيث انتقد قرار المجلس بإقالة رئيس الوزراء جاري كونيل بشكل مفاجئ بعد ستة أشهر فقط في منصبه.

وقال ماكرون، في إشارة إلى المجلس "إنهم حمقى للغاية... ما كان يجب أن يقيلوه".

وبعد إقالة كونيل، عين المجلس أليكس ديدييه فيلس إيمي رئيسا جديدا للوزراء.

وقال لوبلان في بيانه إن "(ماكرون) لم يتردد في التدخل في أمر يخص في الأساس السلطات في هايتي، وذلك بإعلان دعمه لرئيس الوزراء كونيل، وأن الأخير كان رائعا".

ودفعت تصريحات ماكرون وزارة الخارجية في هايتي إلى استدعاء سفير فرنسا لدى بورت أو برنس أواخر الأسبوع الماضي، ووصفت تصريحات الرئيس بأنها "غير ودية وغير لائقة".