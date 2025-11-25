كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة تستقبل عرض الليلة الكبيرة ضمن مسرح المواجهة والتجوال

تواصل محافظة المنيا استقبال فعاليات المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، حيث يعرض أوبريت "الليلة الكبيرة" لفرقة القاهرة للعرائس، ضمن البرنامج الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، والعديد من قطاعات وزارة الثقافة.

واستضافت كلية البنات الأزهرية بجامعة الأزهر الشريف بالمنيا الجديدة الأوبريت بحضور كل من الدكتور عبد المنعم فتحي وكيل الكلية، والدكتورة ناهد فولي نائب مدير وحدة الجودة، والدكتورة سحر محمد عبد المنعم مسئولة الأنشطة بالكلية، وسط تفاعل كبير من الطالبات، وبمشاركة مؤسستي "حياة كريمة" و"مصر الخير".

الأوبريت من كلمات صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوي، وإخراج صلاح السقا، ويعد من أهم الأعمال في تاريخ المسرح المصري، لما يقدمه من لوحات مليئة بالحياة تجسد أجواء المولد الشعبي من خلال شخصيات مثل المسحراتي، وبائع الحلوى، والأراجوز، والمنشد، وغيرها.

واستمر معرض ومنفذ بيع إصدارات قصور الثقافة المصاحب للفعالية، والذي يضم مجموعة متنوعة من الكتب والإصدارات المناسبة للكبار والأطفال، كما استمر معرض "تجربة شخصية" لاثني عشر فنانا من فناني محافظة المنيا ويضم 25 عملا فنيا متنوعا. ونفذت الفعاليات بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق.

وقد واصل العرض جولته داخل محافظة المنيا بإشراف المخرج محمد الشرقاوي مدير المشروع، وذلك بعدد من المواقع، شملت مركز شباب المعصرة بملوي، ومدرسة إطسا البلد بسمالوط، وكلية البنات جامعة الأزهر بالمنيا الجديدة ويختتم اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بجامعة المنيا.