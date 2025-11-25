مغادرة مئات شاحنات المساعدات معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لدعم أهالي غزة

غادرت مئات شاحنات المساعدات اليوم الثلاثاء، من بوابة جانبية عند معبر رفح البري بشمال سيناء في اتجاه معبر كرم أبو سالم؛ لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأكد مصدر مختص في معبر رفح البري بشمال سيناء، أنه تم إدخال الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية وغذائية وخيامًا وطبية ومواد بترولية، المقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، منها قافلة زاد العزة المقدمة من الهلال الأحمر المصري.

وانطلقت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ80، حاملة 12.250 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت: أكثر من 7.700 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 3000 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 1500 طن مواد بترولية.

كما تضمنت القافلة احتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، والتي شملت: أكثر من 180 ألف بطانية، نحو 80 ألف قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 12 ألف خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة.

يُذكر أن قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، ودقيق، وألبان أطفال، ومستلزمات طبية، وأدوية علاجية، ومستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ولفت المصدر إلى أنه تم أمس الاثنين إدخال 340 شاحنة، منها: "104 شاحنات من منظمات الأمم المتحدة، 15 شاحنة للإمارات، 43 شاحنة للهلال الأحمر المصري، 2 شاحنة للتحالف الوطني، 17 شاحنة لقطر، 95 شاحنة للمخيم المصري، 10 شاحنات سولار، 2 شاحنة غاز، شاحنة بنزين".

كما أفاد مصدر مختص لـ"الشروق"، بأنه رغم المعوقات الإسرائيلية في كرم أبو سالم، فإن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الاثنين بلغ 14.454 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 165 ألف طن تقريبًا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 305 شاحنات منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 65 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وجرى منذ 7 أكتوبر 2023، إدخال 37.412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28.584 طنًا من الغاز، و60.345 سولارًا، و1.266 بنزينًا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي، بحسب إحصائية سابقة.