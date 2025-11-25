أغلقت لجان انتخابات مجلس النواب في مراكز محافظة شمال سيناء أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وفقًا لتعليمات الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات.

وبعد إتمام إجراءات الإغلاق القانونية، انطلقت تحضيرات عمليات فرز أصوات الناخبين في اللجان الفرعية، تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة العامة، التي مقرها الصالة المغطاة باستاد العريش الرياضي.

وفيما يخص المنافسة على المقاعد الفردية، تشهد الدائرة الأولى، التي تضم العريش والشيخ زويد ورفح، منافسة بين مرشح حزب مستقبل وطن أحمد القصلي، والمرشح المستقل صالح أبو رياش من الشيخ زويد، إلى جانب ثلاثة مرشحين آخرين.

أما الدائرة الثانية، ومقرها بئر العبد والحسنة ونخل، فتتنافس فيها سبعة مرشحين، أبرزهم موسى عكيرش مرشح حزب الجبهة الوطنية، وسامي كامل نائب حالي ومستقل، وطه سالم مرشح مستقل تدعمه قبيلة الأخارسة، إلى جانب أربعة مرشحين آخرين تدعمهم قبائلهم.

وبحسب البيانات الرسمية، تضم الدائرة الأولى 220501 ناخبًا، موزعين بين قسم أول العريش 36902 ناخبًا، والقسم الثاني 50192 ناخبًا، والقسم الثالث 32971 ناخبًا، والقسم الرابع 17582 ناخبًا، والشيخ زويد 39240 ناخبًا، ورفح 44307 ناخبًا.

أما الدائرة الثانية فتضم 97266 ناخبًا، منهم 9698 ناخبًا في قسم الحسنة، و3975 في قسم نخل، و8338 في قسم القسيمة، و42630 في قسم بئر العبد، و32625 في قسم رمانة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة شمال سيناء حوالي 317767 ناخبًا، موزعين على لجنة عامة بمقر الصالة المغطاة باستاد العريش الرياضي، و11 قسمًا، و41 مركزًا انتخابيًا، و48 لجنة انتخابية.