حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على زيارة المصابين جراء الحادث الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بنطاق منطقة الوراق، وذلك بمستشفى بولاق الدكرور العام لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

واطلع المحافظ من الأطقم الطبية على الموقف الصحي للمصابين وطبيعة الإصابات التي تعرضوا لها، إلى جانب الإجراءات الطبية والعلاجية التي تم اتخاذها منذ وصولهم إلى المستشفى، ومدى استقرار حالتهم الصحية.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات العلاجية اللازمة، مع استمرار المتابعة الطبية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء.