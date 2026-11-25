أجرى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء وائل رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وإيهاب بكير، رئيس مدينة العريش، جولة سيرًا على الأقدام بشوارع مدينة العريش، حرص خلالها على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة.

وقالت محافظة شمال سيناء، في بيان اليوم الأربعاء، إن المحافظ استفسر من المواطنين عن مستوى النظافة بالشوارع، ومدى رضاهم عن أداء شركة النظافة والخدمات التي تقدمها؛ للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم بشأن منظومة النظافة بالمدينة، والتعرف على أي معوقات تواجههم.

والتقى المحافظ، عددًا من عمال النظافة، وتوقف للحديث معهم والتعرف على طبيعة عملهم والجهود التي يبذلونها للحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الحضاري للمدينة، مشيدًا بدورهم في خدمة المجتمع.

وأكد المحافظ، حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع، والعمل على التنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة.