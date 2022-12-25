قال الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن التأمين الصحي يشمل نحو 60 مليون مواطن مصري، بينهم 11 مليونا مصابين بالسكري.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تسجيل رقم قياسي جديد على جينيس للأرقام القياسية، في التوعية بمرض السكري، الذي يعقد برعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.



وقال الدكتور هشام الحفناوي، العميد الأسبق للمعهد القومي للسكر والغدد الصماء ورئيس اللجنة القومية للسكري والأمراض غير السارية، إن مصر تقع في المرتبة العاشرة على مستوى العالم من حيث عدد المصابين بالسكري، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 20 مليونا في عام 2045، لتكون مصر في المرتبة التاسعة على العالم من حيث عدد المصابين بالسكر.



وأضاف أن ما تم إنفاقه في علاج السكري فإنه أقل كثيرا مما سيتم إنفاقه لعلاج مضاعفات السكري على القلب والكلى والقدمين أعضاء الجسم، لافتا إلى أن العلاجات الحديثة لمرض السكري أصبحت تتوالى كل بضعة أشهر، مما يساهم في التحكم الجيد في مستوى السكر بالدم والذي يحمي المريض من العديد من المضاعفات.