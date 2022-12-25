جازبروم الروسية تعلن إرسال شحنة غاز جديدة إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أعلنت شركة "جازبروم" الروسية، أنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، اليوم الأحد.

وقال ممثل الشركة سيرجي كوبريانوف، في تصريحات له، إن الشركة ستبدأ بتوريد شحنة جديدة من الغاز إلى أوروبا، كما هو متفق عليه مع الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا بنحو 42.4 مليون متر مكعب، اعتبارا من اليوم 25 ديسمبر، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن محطة "سودجا" لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وأشار إلى أن كييف ترفض استخدام محطة "سوخرانوفكا"، منذ مايو الماضي، بداعي أنه تخضع لسيطرة القوات الروسية في لوجانسك.

وأكد أن "جازبروم" تفي بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين، وأنه يتم دفع تكاليف خدمات النقل بالكامل.

يذكر أن شركة "جازبروم" قد أغلقت خط أنابيب نورد ستريم إلى أجل غير مسمى بسبب وجود خلل في المحرك العامل الوحيد المتبقي، بالإضافة إلى تحذير من الوكالة الروسية للرقابة التقنية.