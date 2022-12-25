البابا فرانسيس يقدم اليوم مباركة عيد الميلاد للمدينة والعالم

يقوم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، في وقت لاحق اليوم الأحد، بتلاوة رسالته التقليدية بمناسبة عيد الميلاد في وقت الظهيرة (1100 بتوقيت جرينتش).



ويعتزم رأس الكنيسة الكاثوليكية تقديم مباركة "أوربي إي أوربي"، والتي تعنى باللغة اللاتينية "للمدينة والعالم" ، من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.



ومن خلال مباركته يتم غفران خطايا المؤمنين إذا ما سبق لهم التوبة ، على سبيل المثال الاعتراف أو عبر الصلاة.



وتختتم البركة احتفالات البابا بعيد الميلاد بعد أن ترأس قداس منتصف الليل يوم السبت، عشية عيد الميلاد.



ومن المتوقع أن يوجه البابا في خطابه رسائل سلام وإدانة للحروب في العالم وخاصة الحرب الروسية في أوكرانيا.



وبعد عامين من تفشي كورونا يتوقع عودة عشرات الآلاف من المؤمنين مرة أخرى إلى ساحة القديس بطرس في روما في عيد الميلاد.