ألمانيا تطلب ردا قويا من المجتمع الدولي على قرارات طالبان ضد النساء

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، إلى تبني "رد فعل واضح" من المجتمع الدولي بعد منع طالبان النساء من العمل في منظمات غير حكومية.

وقالت بيربوك في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "من يستثني النساء والفتيات من العمل والتعليم والحياة العامة لا يدمر بلاده وحدها"، مضيفة "نحن ملتزمون بالحصول على رد فعل قوي من المجتمع الدولي".

وشددت بيربوك في تغريداتها، على أن برلين لن تقبل أن تستخدم طالبان المساعدات الإنسانية في ازدراء النساء.

وأصدرت حركة طالبان الأفغانية، أمس، أمرا للمنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية كافة بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، حيث تواصل طالبان التضييق على النساء بقرار جديد بعد أيام من فرضها حظرا على التعليم الجامعي للفتيات.

وأعلنت الحركة، الثلاثاء الماضي، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب بيان حكومي، حيث وجهت وزارة التعليم العالي بأفغانسان، بيان موقع من الوزير ندا محمد نديم إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة، قال فيه الوزير: "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".