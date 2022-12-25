وزير خارجية أمريكا يعرب عن قلقه إزاء حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه إزاء قرار جماعة طالبان التي تتولى مقاليد الأمور في أفغانستان، حظر عمل النساء بالمنظمات غير الحكومية في البلاد.

وقال بلينكن في وقت متأخر مساء السبت إنه "يشعر بقلق عميق من أن الحظر الذي فرضته طالبان على قيام النساء بتوصيل المساعدات الإنسانية في أفغانستان، من شأنه تعطيل وصول مساعدات حيوية وضرورية لإنقاذ الحيا، للملايين".

وغرد الوزير الأمريكي عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي: "دور النساء محوري في العمليات الإنسانية بأنحاء العالم"، مضيفا أن هذا القرار قد يكون مدمرا للشعب الأفغاني.

وكانت وزارة الاقتصاد الأفغانية أصدرت أمرا لجميع المنظمات غير الحكومية، المحلية والدولية العاملة بالبلاد، في خطاب، بتعليق عمل جميع الموظفات حتى إشعار آخر، وبررت هذه الخطوة بعدم التزام الموظفات بالقواعد التي فرضتها حكومة طالبان بشأن الحجاب.

وحذر الخطاب، الذي وقعه وزير الاقتصاد دين محمد حنيف، من أنه إذا لم تلتزم أي منظمة غير حكومية بهذا الأمر، فسيتم إنهاء تصريح عملها.

وأكد عبد الرحمن حبيب، المتحدث باسم الوزارة، صحة الخطاب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وفي سياق متصل، نظمت طالبات في ولاية هرات الأفغانية احتجاجا ضد قرار حكومة طالبان بحظر التعليم الجامعي على النساء في أفغانستان.

وانتقدت المشاركات القرار وقلن إنهن لن يتوقفن عن الدراسة، بحسب قناة "طلوع نيوز".

وكانت حركة طالبان أعلنت يوم الثلاثاء الماضي حظر التعليم الجامعي على النساء في أفغانستان حتى إشعار آخر.