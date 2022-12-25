خروج 3 من مصابي حادث تصادم أتوبيس جامعة حورس بطريق جمصة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث تصادم أتوبيس طلاب لجامعة حورس بسيارة نقل كبيرة على طريق جمصة الساحلي ونقل جميع الطلاب إلى المستشفيات.

وذكر المحافظ، أن الحادثة أسفرت عن إصابة 17 طالبا وطالبة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، لافتا إلى خروج 3 طلاب، وإحالة 8 طلاب إلى مستشفى الطورائ بالمنصورة، وباقي 6 حالات بمستشفى بلقاس لتلقي العلاج.

ووجه المحافظ، بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للطلاب المصابين ومتابعة حالتهم الصحية أولا بأول، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم أوجه الرعاية للحالات الإنسانية وفي الأزمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع تصادم بين أتوبيس تابع لجامعة حورس بدمياط الجديدة وبين سيارة نقل على طريق المنصورة - جمصة، أمام قرية "القطنة" التابعة لمركز بلقاس ووجود مصابين.

وانتقل ضباط المباحث ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 17 طالبا، تم نقلهم إلى المستشفيات، فيما جرى إنقاذ سائق الأتوبيس، حيث إن واجهة الأتوبيس تهشمت عليه وحجزته بين الأتوبيس والسيارة النقل.