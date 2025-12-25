تشيلسي يغيّر بوصلته في الميركاتو ويضع كينان يلدز على راداره

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت تقارير صحفية عن تراجع نادي تشيلسي الإنجليزي عن التعاقد مع الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، في ظل اقتراب الأخير من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع «تيم توك» البريطاني أن إدارة تشيلسي قررت الانسحاب من الصفقة بعد نجاح مانشستر سيتي في حسم اتفاقه مع اللاعب، ما دفع النادي اللندني إلى البحث عن بدائل هجومية أخرى.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي يضع النجم التركي الشاب كينان يلدز، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ضمن أولوياته لتعويض فشل صفقة سيمينيو، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة لمستواه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن إدارة تشيلسي تراقب تطور أداء يلدز تمهيدًا للتحرك الرسمي لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف تدعيم الخط الأمامي للفريق.

يُذكر أن كينان يلدز يرتبط بعقد مع نادي يوفنتوس يمتد حتى يونيو 2029.