 بريطانيا وكندا وألمانيا ودول أخرى تندد بخطة إسرائيل لإقامة مستعمرات بالضفة
الخميس 25 ديسمبر 2025 7:01 ص القاهرة
بريطانيا وكندا وألمانيا ودول أخرى تندد بخطة إسرائيل لإقامة مستعمرات بالضفة

وفا
نشر في: الخميس 25 ديسمبر 2025 - 6:23 ص | آخر تحديث: الخميس 25 ديسمبر 2025 - 6:23 ص

نددت دول منها بريطانيا وكندا وألمانيا اليوم الأربعاء، في بيان مشترك أصدرته الحكومة البريطانية بموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في البيان المشترك “ندعو إسرائيل إلى العدول عن هذا القرار، بالإضافة إلى إلغاء التوسع في المستعمرات”. ومن الدول المشاركة في البيان بلجيكا والدنمرك وفرنسا وإيطاليا وأيسلندا وأيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا.

وأضاف البيان “نذكر أن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أشمل لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يؤجج أيضا انعدام الاستقرار".


