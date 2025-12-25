رئيس مدينة مرسى مطروح: تعامل فوري مع التعديات والبناء العشوائي بدون تراخيص

أكد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، سرعة التعامل الفوري مع التعديات والبناء العشوائي بدون ترخيص في المهد، مشددا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الجهاز التنفيذي للمدينة ورؤساء القرى التابعة للمركز.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه لن يستطيع أي شخص أن يساعد بالقيام بالبناء بدون ترخيص مهما كانت وظيفته، موجها حديثه للمواطنين: "حتى لو قدم لك المساعدة أثناء اكتشاف المباني بدون ترخيص سيضطر أن يحرر لك محضر مخالفة لحماية نفسه بقرار إزالة، ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه".

وأضاف: "في حال عدم التنفيذ ستدفع غرامة يومية عن كل يوم بعد صدور قرار الإزالة وعدم التنفيذ".

وشدد على عدم قدرة أي موظف أو مسئول أن يمكن المعتدي من وضع يده على أراضي أملاك الدولة، وأنه سيتم المرور من خلال لجان بشكل دوري بالإضافة إلى إدارة المتغيرات المكانية التي تعمل على رصد التعديات إن وجدت، حيث يتم إزالة المخالفة وتحرير جنحة تعدٍ على أملاك الدولة ضد المخالف وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما وجه بحصر جميع المشكلات ومطالب القرى لوضع مقترحات مناسبة لحلها، وضرورة التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع حلول عاجلة للمطالب وبحثها للعمل عليها وتلبية احتياجات سكان القرى، من خلال التفاعل الميداني مع القضايا الهامة بشكل دوري خلال الفترة المقبلة؛ لمتابعة ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة ورفع تقارير بشكل دائم، لتقييم أداء رؤساء القرى باستعرض موقف كل قرية على حدة.

وشدد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، على نوابه والإدارة الهندسية والإدارات المعنية بتطبيق القانون بكل حزم وقوة دون تهاون مع أي مخالفة بناء، منعا لاستغلال بعض الظروف للتربح والبناء بدون ترخيص أو الشروع في الاستيلاء على أراضي ملك للدولة، كخطوة على الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات، من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.