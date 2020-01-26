إيقاف حالة بناء بدون ترخيص في مركز مطاي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، اليوم الأحد، عن إيقاف حالة بناء مخالف بدون ترخيص بحي غرب المدينة، وذلك خلال إحدى حملات إزالة التعديات التي ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها بشكل فوري، واتخاذ الاجرءات القانونية حيال المخالفين.

وقال محمد حلمي، رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إيقاف حالة بناء مخالف بدون ترخيص بمدينة مطاى بحي غرب المدينة، وتم تحرير محضر حيال المخالف ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة، مع تحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالف.