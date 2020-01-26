«هيلين» و«كوميديا الأيام السبعة» يحظيان بإعجاب جمهور نهائيات آفاق بالهناجر

شهد جمهور مسرح هدى وصفي بالهناجر، مساء أمس السبت، العرضين المسرحيين "هيلين" و"كوميديا الأيام السبعة" في رابع أيام نهائيات مهرجان آفاق مسرحية في دورته الـ6، برئاسة المخرج هشام السنباطي، بمشاركة 15 عرضا مسرحيا، وقد أثار العرضان إعجاب الجمهور بحضور لجنة التحكيم المكونة من سيد الإمام، وأيمن الشيوي، والمخرج الكبير عبدالغني زكي، والنجمة حنان شوقي، ومحمد عبدالعزيز، وعبير منصور، والكاتب سعيد حجاج.

بدأت العروض في 6 مساء بمسرحية "هيلين" لفرقة السيرة المسرحية يحكي عن رائعة الإلياذة لهوميرويس ولكن في قالب جديد ليعرض لنا فكرة الحب الذي دمر طروادة، وكما يقول مخرج العرض إن الروح التي تغذي الجسد لابد من تواصلها عن طريق بعض الأدوات يترأسها الفن.

وقد حصل على أفضل عرض مناصفة للعروض الطويلة بالمرحلة الأولى لتصفيات مهرجان آفاق مسرحية.

مسرحية "هيلين" تأليف طارق حمدي، إعداد موسيقي أحمد سليمان، ملابس فاطيما، ديكور آلاء إيهاب، تصميم بوستر أحمد صالح، سينوغرافيا وإخراج أحمد الأباصيري.

وقدمت فرقة مركز شباب أبو السعود عرض "كوميديا الأيام السبعة" وهو العرض الحائز على أفضل عرض مسرحي بمهرجان كايرو ستارز لمراكز الشباب 2019، بطولة رضوى طاهر، وإيناس الغنيمي، وتقى عادل، ومحمود علي علي، مخرج منفذ وإعداد موسيقي محمد أشرف، مصمم ديكور وليد درويش، إضاءة أحمد خالد، مساعدو إخراج مي عصام، مساعد إيمان الغنيمي، أماني محمد، ربى وليد، مكياج حسام الطحان مدير خشبة ومشرف الفريق، إشراف عام مدير إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة الشاعر أحمد سمك، رئيس مجلس الإدارة ياسر محمد علي، المدير التنفيذي إيهاب محمد أحمد، تأليف علي عبدالنبي الزيدي، إخراج محمود نجيب.