قبرص تعرب عن قلقها الشديد بشأن انتشار التحورات الجديدة لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القبرصية أن هناك قلقا كبيرا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن بينها قبرص، حيث من المتوقع أن يكون هناك عبء وبائي أكبر خلال الأسابيع ال 6 إلى 12 القادمة، بسبب زيادة قابلية الانتقال والانتشار السريع لتحورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الجديدة.



وأكدت الوزارة (في بيان صحفي أصدرته في هذا الشأن ونقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية الرسمية اليوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني) أنه يتم إجراء فحوصات صارمة في مطاري لارنكا وبافوس وفقاً للتوصيات التي قدمتها المفوضية الأوروبية.



وأشارت الوزارة إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شددت على أنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنفيذ مثل هذه الإجراءات بهدف منع إغلاق الحدود والإغلاق الكامل في المستقبل. ومن بين هذه الإجراءات زيادة الفحوصات عند دخول البلاد والحد من عدد المسافرين وبالأخص القادمين من المملكة المتحدة التي انتشر فيها الفيروس المتحور الجديد.



علاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أن قبرص وضعت منذ 21 ديسمبر الماضي المملكة المتحدة ضمن الفئة ج، مما يعني أنه يمكن فقط لمجموعات معينة من الأشخاص القدوم إلى قبرص من هناك، من بينهم المواطنين القبارصة والمقيمين الدائمين وما إلى ذلك. هذا بالإضافة إلى أنه يتم إجراء الفحص لجميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة عند الوصول ويتم نقل الركاب إلى فنادق الجمهورية لمدة سبعة أيام في الحجر الصحي الإجباري.