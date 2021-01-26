تركيا تعلق الرحلات الجوية مع إسرائيل بسبب زيادة الإصابات بكورونا

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أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم الاثنين تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل اعتبارًا من غد الثلاثاء وحتى نهاية الشهر الجاري، بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا هناك،،بحسب وكالة الأناضول للانباء التركية.

ويأتي هذا القرار عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية، تعليق الرحلات الجوية الدولية، أسبوعا، للحد من تفشي فيروس كورونا.

ورغم أن إسرائيل أعطت اللقاح لما لا يقل عن 5ر2 مليون شخص من سكانها، البالغ عددهم قرابة 9 ملايين، فإن العدد اليومي للإصابات بالفيروس ما يزال مرتفعا.

وتفرض السلطات الإسرائيلية، منذ قرابة 3 أسابيع، إغلاقا شبه كامل، بسبب ارتفاع أعداد المصابين.

وحتى الإثنين، سجلت إسرائيل 605,397 إصابة بكورونا، منها 4,478 وفاة.