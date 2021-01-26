الآثار تنفي وجود خطأ بترميم محراب مسجد زغلول بمدينة رشيد

أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن ما تم نشره من معلومات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن وجود خطأ في ترميم محراب مسجد زغلول بمدينة رشيد، وأن المحراب تم تجديده بصوره تخالف الأصول الأثرية، عار تماما من الصحة.

وأوضح أن أعمال الترميم المعماري والدقيق التي تمت في القطاع الغربي لمسجد زغلول تمت طبقا للتوثيق الأثري والهندسي وقت إنشائه والصور الفوتوغرافية التي تم تصويرها للمسجد في ثلاثينيات القرن الماضي والموجودة بملفات المنطقة.

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ولفت إلى توثيق المسجد بالكامل قبل البدء فى أعمال الترميم ومراجعة هذا التوثيق من قبل لجنة إشراف أثري وهندسي.

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وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن ما تم نشره من صور على مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة لمحراب القطاع الشرقي للمسجد والمتوقف الأعمال به منذ عام 2010، وليس المحراب الموجود بالقطاع الغربي، والذي تم ترميمه وفقا للمواصفات الأثرية الأصلية.