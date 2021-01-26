إسرائيل تحظر رحلات الطيران حتى نهاية يناير الحالي لاحتواء الطفرات الجديدة من كورونا

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حظرت اسرائيل اعتبارا من منتصف ليل الإثنين /الثلاثاء رحلات الطيران الدولي حتى نهاية الشهر الجاري لاحتواء الطفرات الجديدة من فيروس كورونا .

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (مكان)أنه تقرر خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي إغلاق مطار بن جوريون لمدة اسبوع حتى نهاية الشهر الجاري .

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء إن أغلاق المطار سيكون محكمًا ولن يتم تسيير اي رحلات او هبوط الطائرات فيه الا في الحالات الاستثنائية مع الاذن المسبق .

من جهة اخرى ،رجحت رئيسة الخدمات الصحية العامة في وزارة الصحة الدكتور شارون الروعي برايس أن يستمر اغلاق المطار لمدة شهر واحد على الأقل.

ورغم أن إسرائيل أعطت اللقاح لما لا يقل عن 5ر2مليون شخص من سكانها، البالغ عددهم قرابة 9 ملايين، فإن العدد اليومي للإصابات بالفيروس ما يزال مرتفعا.

وتفرض السلطات الإسرائيلية، منذ قرابة 3 أسابيع، إغلاقا شبه كامل، بسبب ارتفاع أعداد المصابين.

وحتى الإثنين، سجلت إسرائيل 605,397 إصابة بكورونا، منها 4,478 وفاة.