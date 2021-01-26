قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إنه يعتبر ثورة 1919 الأعظم في تاريخ مصر لما تمتلكه من معايير ومواصفات كاملة كما حددها علم السياسة، ولكنها واحدة من أفشل الثورات على مستوى الأهداف.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أنه ثورة 1919 نتج عنها الوطنية المصرية، ولكنها فشلت في تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى الثورة العرابية التي بدأ تمجيدها باعتبارها مقدمة لثورة 23 يوليو 1952.

وذكر أن الثورة العرابية كانت نتائجها كارثية وفشلت في تحقيق أهدافها، مضيفًا أنه ليس بالضرورة أن تحقيق الثورات أهدافًا مشرقة.

وأوضح أن أحد مشكلات ثورة 25 يناير، أنها لم تكن واضحة الأهداف ولا محددة الخريطة، فضلًا عن افتقادها القيادة، متابعًا: «وده اللي بيخليها ثورة حقيقة مش مدبرة، والكلام عن كونها مؤامرة رأيي أنه هراء سياسي».

وأشار إلى تراجع الرئيس الأسبق مبارك في عام 2010 عن سياسات 29 عامًا من حكمه، والتي كانت تضمن حدًا أدنى من الحراك السياسي، ذاكرًا أن ذلك يرجع لفكرة التوريث، والتي أدت لحدوث الدفعة الأخيرة التي أسقطت نظامه.

ولفت إلى سقوط نظام حكم مبارك رغم ما كان يمتلكه من هيمنة أمنية في وقت قصير جدًا، مرجعًا ذلك إلى أن هذا النوع من النظم قائم على قوة الخوف، في حالة سقوطه الخوف ينهار.

ونوه أن ثورة يناير استطاعت تحقيق أهدافها من إسقاط النظام، والرئيس الأسبق مبارك ساهم في ذلك، قائلًا إن مبارك يحسب له الاستجابة لما يريده الشعب.

وأكد أن ثورة 25 يناير فشلت في تحقيق هدف بناء نظام ديموقراطي مكتمل الأركان، والسبب في ذلك بنية الثورة نفسها، وغياب قيادة واضحة تحظى بإجمال الميدان، واقتصارها على حماس الشباب، فضلًا عن انتزاع نظام مبارك صفة الشعبية عن الثورة وقصرها على أنها ثورة شباب.

