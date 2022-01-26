غلق بوغاز رشيد ومنع الصيد بالبحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة وخاصة الساحلية منها اليوم طقس سئ وموجة صقيع ورياح مما تسبب فى غلق بوغاز رشيد ومنع الصيد.

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بوقف عمل المعديات النهرية ورفع درجة الاستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات وانتشار المعدات لمواجهة موجة الطقس السىء الذى أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية.



وأكد وهدان السيد رئيس الغرفة المركزية لإدارة الأزمات بالبحيرة فى تصريح خاص للشروق، أن محافظ البحيرة وجه بالمتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وإستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.

كما أكد على جاهزية واستعداد فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار المتوقعة حيث انتشرت ١٢٦٢ معدة وطاقم فى انحاء مراكز المحافظة لشفط المياه المتراكمة بالشوارع وبالاخص المحيطة بالمدارس وداخلها من اجل انتظام سير امتحانات نصف العام.