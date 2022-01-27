

قال الدكتور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إنه يجب على الدول العربية معرفة أن أي تدخلات خارجية قد تهدد أمن واستقرار الدولة العربية كافة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية مرحلة صعبة، لافتًا إلى أن التكاتف العربي هو طوق النجاة بجانب أن البرلمان العربي يدعم المبادرات للم شمل الدول العربية.

وتابع، أن التصدي لمحاولات هدم الدول العربية ضرورة على الجميع، مشيرًا إلى أنه يجب على الدول في المنطقة العربية أن يثقوا في أنفسهم وشعوبهم من خلال قدرتهم على حماية أنفسهم والتطوير في المجالات كافة لمواكبة العصر.

واستكمل، أن البرلمان العربي لن يقف ضد أي جهود لتطوير حقوق الإنسان على مستوى الوطن العربي بأكلمه، متابعًا أن تسييس ملف حقوق الإنسان أمر مرفوض وهناك نقلة نوعية في المبادرات العربية على سبيل المثال بممكلة البحرين.

ولفت، إلى أن جمهورية مصر العربية تعمل حاليًا على التناغم الواضح في ملف حقوق الإنسان وليس فقط في المؤسسات المعنية بهذا الأمر ولكن المؤسسات كافة.