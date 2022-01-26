التحالف العربي: 31 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتعز

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» عن تنفيذ (31) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء وتعز خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار التحالف العربي إلى أن الاستهدافات دمرت (22) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (160) عنصراً إرهابياً، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، ليل الثلاثاء الأربعاء، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف «مشروعة» في صنعاء وعدد من المحافظات.

وأوضح التحالف أن العملية تأتي «استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر صفحتها الرسمية على «تويتر».