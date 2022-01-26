كشف ملابسات الوفاة الغامضة لطبيب كفر الشيخ: يقيم وحيدا بعد خلافات مع زوجته وأبنائه

تمكنت مباحث دسوق بمحافظة كفر الشيخ اليوم من كشف أسباب وفاة طبيب داخل شقته، يُقيم بمفرده بإحدى أحياء مدينة دسوق، وذلك بعدما أبلغ عدد من أهالي دسوق قسم شرطة دسوق، عن انبعاث رائحة كريهة من شقة طبيب، وبعد فتح باب الشقة من قبل رجال الأمن تبين وجود الجثة شبه متحللة.

وكان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ قد إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بتلقي قسم شرطة دسوق بلاغًا من بعض الأهالي بمدينة دسوق بوجود رائحة كريهة تنبعث من شقة جارهم «أ. أ. ف. أ»، 65 عامًا، طبيب ولوحظ عدم مشاهدته خلال ساعات ماضية.

انتقل العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، برفقة الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، والنقيبين أحمد يسري، وأشرف عبدالحكم، معاوني مباحث القسم، وقوة من القسم، وبسؤال الجيران أفادوا بأنهم فوجئوا بانبعاث روائح كريهة داخل الشقة، فيما تبين لرجال المباحث غلق باب الشقة من الداخل مع وجود صعوبة في فتحها.

وبعد تقنين الإجراءات تم فتح باب الشقة وتبين وجود صاحبها يرقد على فراشه في حالة شبه تحلل، ولا توجد حوله أي آثار عنف أو تعدٍ مع سلامة جميع نوافذ الشقة، ما يدل على أن الوفاة طبيعية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أنها شبه متحللة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات الرائد عمرو عوض رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ومعاونيه، تحت إشراف اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، عن إقامة الطبيب المتوفى بمفرده بالشقة منذ فترة طويلة، في ظل غياب زوجته، وابنه، وابنته عنه منذ فترة طويلة لأسباب أسرية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة بدسوق تحت إشراف المستشار هشام علام، مدير النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.