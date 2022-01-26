التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الإيفواري في السادسة من مساء اليوم، على ملعب جابوما، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد غياب 14 عاما عن آخر مواجهة بينهما في البطولة ذاتها.

لقاء الفراعنة أمام الأفيال هو بمثابة نهائي مبكر للبطولة، لا سيما وهو يجمع بين منتخبين بلغ إجمالي عدد البطولات التي حصلا عليها في أمم إفريقيا 9 ألقاب، بواقع 7 ألقاب للمنتخب الوطني، الذي يتصدر قائمة أكثر المنتخبات فوزا بالمسابقة، ولقبين لمنتخب كوت ديفوار، الذي حمل الكأس القارية عامي 1992 و2015.

واستقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب على عناصر تشكيل «الفراعنة» في مواجهة كوت ديفوار، في لقاء ثمن نهائي الكان:

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب في مواجهة كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمر السولية ومحمد النني وحمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.