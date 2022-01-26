صرح مصطفى فتحي، جناح نادي التعاون السعودي، بأنه تنازل عن مستحقاته لنادي الزمالك من أجل انضمامه للنادي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فتحي في تصريحات صحفية سعودية: "نادي التعاون ليس غريبًا عليّ، وأعرف كل الناس المتواجدين فيه".

وبسؤاله، "هل تنازلت عن بعض المبالغ المالية للزمالك في سبيل إتمام الصفقة؟"، أردف: "نعم هذا بسبب حبي للمكان للنادي الذي نشأت فيه، وتنازلت عن راتب شهر أو شهرين والمقدرة بنحو 100 ألف دولار، وكنت سأرحل عن نادي الزمالك بشكل حر في نهاية الموسم".

واستطرد لاعب التعاون: "لم أفضل ذلك وكنت أريد من الزمالك أن يستفيد مني بمقابل مادي محترم لكي يحل الأزمة المادية المتواجدة في النادي، وإن شاء الله أساعد نادي التعاون لكي يخرج من كبوته".

وشدد: "أقول لجماهير الزمالك إن هذا النادي بيتي، يوجد من لم يتفهم الموضوع ويأخذ الأمور بحساسية بعض الشيء، وسأظل أحب جمهور الزمالك حتى آخر يوم في عمري".

وحول سبب تفضيله الانضمام للتعاون عن باقي العروض، أجاب: "لأنني كنت متواجدًا من قبل وأعرف كل شيء عن النادي والمدرب بشكل جيد جدًا، عن ما انضم لنادٍ آخر وأتعرف على المتواجدين فيه وأخذ وقتًا للتأقلم".

واختتم تصريحاته بعلاقته بالمدرب البرتغالي جوميز، موضحًا: "دائمًا على تواصل معه، وهو قريب مني وأحبه جدًا على مستوى العمل".