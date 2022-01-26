متخصصة بالشأن الأمريكي عن واقعة سب بايدن لمراسل فوكس نيوز: ظن أن الميكروفون مغلق

قالت نادين ساندرز الصحفية المختصة بالشؤون الأمريكية، إنّ واقعة سب الرئيس جو بايدن لمراسل شبكة "فوكس نيوز" أحدثت غضبًا بين الإعلام الأمريكي.

وأضافت خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس": "هذه الواقعة لا يرضى عنها الإعلام ولا الشعب الأمريكي، وبايدن كان يظن أنّ الميكروفون كان مغلقا".

وأوضح أنّ ما حدث من بايدن ليس واقعة السب الأولى من الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أنّ ظهور بايدن في الصحافة أقل بكثير من "سابقه" دونالد ترامب، لكن بايدن تقع منه ذلات لا يستطيع أحد تبريرها.

وأشارت نادين إلى أن التأييد الأمريكي لـ"بايدن" في أدنى مستوياته بسبب سياساته، وأن الشعب الأمريكي يعتقد أن مستواه أقل بكثير مما كان يتوقع، موضحة أن شعبية بايدن منخفضة في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا والانسحاب من أفغانستان.