أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أنه لم يدخل في مفاوضات مع نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحفية، ربطت بين اقتراب انتهاء طارق حامد مع ناديه الزمالك، والعروض التي قدمت له من الدوري السعودي للتعاقد معه، ونادي بيراميدز أيضًا.

ونفى بسيوني، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "لم نتواصل مع نادي الزمالك، أو اللاعب لا من قريب أو بعيد، نحترم تعاقد اللاعب مع ناديه".

وأضاف: "الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة إيهاب جلال، لم يطلب ضم اللاعب وإذا طلب سنسلك الطرق القانونية في التعاقد مع اللاعب كما هو متعارف على سياسة النادي طوال الفترة الماضية".

وأوضح: "كل ما يتردد حول دخول النادي في منافسة شرسة مع النادي الأهلي حول صفقات في الدوري المصري غير صحيح بالمرة، نحترم العلاقة بين إدارة النادي وجميع أندية مصر وعلى رأسهم الأهلي".

واسترسل: "نطالب الجميع بعدم الزج باسم النادي، في سوق الانتقالات من أجل رفع اسعار اللاعبين على الأندية، ونرفض استغلال اسم النادي".

واختتم: "تعاقدنا مع محمد صادق وأحمد فوزي، ونسعى لإبرام صفقة اخرى خلال أيام، وسنكتفي بهذا القدر خلال سوق الانتقالات الجاري، وفقا لاحتياجات الجهاز الفني".