وزيرة الدفاع الكندية: سنرسل 4 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

قالت كندا اليوم الخميس، بعدما أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا أنها سترسل دبابات متطورة إلى أوكرانيا، أنها ستصدر أربع دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد إلى الدولة التي تمزقها الحرب.

وذكرت وزيرة الدفاع أنيتا أناند في مؤتمر صحفي في العاصمة الكندية أوتاوا اليوم الخميس، أن عملية الإرسال ستتم "في الأسابيع المقبلة". وبالإضافة إلى ذلك سيدعم جنود كنديون نظراءهم الأوكرانيين في تجهيز الدبابات.

وأضافت أن كندا تدرس إرسال المزيد من الدبابات في وقت لاحق.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، أمس الأربعاء إن بلاده تعتزم تسليم أوكرانيا 14 دبابة ليوبارد 2ايه 6 من المخزون لدى الجيش الألماني كخطوة أولى، وستصدر تصاريح تصدير لدول أخرى كي ترسل دبابات من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا.

ووافقت الولايات المتحدة على إرسال 31 دبابة من طراز "إم 1 أبرامز" إلى أوكرانيا.

كانت مصادر رفيعة المستوى قالت، لشبكة "سي بي سي" الإخبارية الكندية، في وقت سابق من اليوم الخميس إن كندا تدرس تقديم أربع دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكنها لم تتخذ قرارا بعد.

وقال أحد المصادر إن كندا سترسل إلى أوكرانيا على الأرجح دبابات من طراز إيه 4، وهى الأقدم في مخزون الجيش الكندي.

من جهتها، ذكرت روسيا أن تقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا لن يغير مسار الحرب، مضيفة أن تقديم هذه الأسلحة سيؤدي إلى كارثة عالمية.