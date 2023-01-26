تحرير 45 محضر مخالفات في حملات تموينية بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح مختار أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وقال إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 45 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه المحافظ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها، من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن ميت غمر وطلخا ونبروه وتمى الأمديد ومنية النصر وبني عبيد.