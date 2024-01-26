بيسيرو قبل مواجهة الكاميرون: نريد البقاء في كأس أمم إفريقيا حتى النهاية

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن مواجهة الكاميرون الحاسمة في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة نيجيريا والكاميرون، غدًا السبت، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال بيسيرو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «إنها مباراة صعبة. نحن في ثمن النهائي، سنلعب أمام منتخب كبير هو الكاميرون، نحن أيضا منتخب رائع. لا نريد التنازل، نريد التسجيل والبقاء في المقدمة».

وتابع: «هدفنا هو الفوز. ليس من المتوقع أن يعيد التاريخ نفسه في ملعب هوفوين بويني، حتى لو لم تكن الإحصائيات لصالحنا، فسنلعب، إنها مهمة موكلة إلينا وسنحاول تنفيذها... نريد الفوز، نريد البقاء في هذه البطولة حتى النهاية».

ومن جانبه، قال موسى سيمون، مهاجم نيجيريا، عن هذا اللقاء: «نشعر بالرضا، نخوض المباريات واحدة تلو الأخرى، ونأمل أن نفعل ذلك كما في المباريات السابقة».

وتابع: «في عام 2019 واجهنا الكاميرون، نعلم أنهم أقوياء وأعتقد اليوم أنهم أفضل ممن كانوا عليه في 2019 وقد تحسنا أيضًا... نعرف نقاط ضعف الكاميرون».