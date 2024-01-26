محمد هنيدي يحصل على الجنسية السعودية

أعلن الفنان محمد هنيدي، اليوم الخميس، حصوله على الجنسية السعودية، مؤكدا أنه تشرف بحصوله على باسبور بلاد الحرمين الشريفين.

ونشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه على إكس، تويتر سابقًا: الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية.. وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي.