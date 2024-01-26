بيان عسكري عراقي: مخربون يستهدفون حقلا للغاز في محافظة السليمانية بإقليم كردستان

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم الجمعة، بأن من وصفهم بـ«مخربين» استهدفوا حقل غاز كورمور جنوبي محافظة السليمانية بإقليم كردستان بطائرة مسيرة.



وذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان، أن عناصر تخريبية أقدمت على استهداف حقل غاز كورمور جنوبي محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، بقصف بطائرة مسيرة وإصابة أحد خزانات الغاز ضمن مرافق هذه الشركة الليلة الماضية دون وقوع إصابات بشرية.



وأضافت ان القصف أدى الى توقف العمليات الإنتاجية بشكل مؤقت في الحقل للسيطرة على النيران التي تم إطفاؤها بالكامل، وأن القائد العام للقوات المسلحة وجه بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث على أن ينجز خلال 48 ساعة.



وأشار البيان أن القائد العام للقوات المسلحة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كردستان العراق والمحافظات الأخرى.