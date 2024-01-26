بوتين يعلن تدشين كاسحة جليد نووية جديدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بناء كاسحة جليد أخرى تعمل بالطاقة النووية كجزء من توسيع أسطول القطب الشمالي الخاص بالبلاد.



وفي حفل بمناسبة تدشين بناء كاسحة الجليد لينينجراد في حوض بناء السفن في سان بطرسبرج اليوم الجمعة، قال بوتين إن عارضة السفينة الشقيقة ستالينجراد ستكتمل أيضا العام المقبل.



وأضاف بوتين أنه يجري أيضا بناء سفن أخرى للعمل في القطب الشمالي.



يشار إلى أن روسيا ، التي لديها أكبر أسطول لكاسحات الجليد في العالم ، تطالب بالكثير من الموارد المعدنية المخزنة في القطب الشمالي المتجمد.



وتستخدم روسيا كاسحات الجليد لشق طريق للشحن من أرخبيل نوفايا زيمليا قبالة شمال روسيا إلى مضيق بيرينج ، الذي يفصل شرق البلاد عن ألاسكا.



وتم نقل نحو 36 مليون طن من البضائع عبر الطريق البحري العام الماضي، وهو رقم قياسي وفقا لأليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم للطاقة النووية المملوكة للدولة.



وستكون لينينجراد ثامن كاسحة جليد نووية في أسطول القطب الشمالي ، والذي يضم أيضا 34 سفينة تعمل بالديزل.