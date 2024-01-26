الأمم المتحدة تحقق في مزاعم روجتها إسرائيل بخصوص مشاركة موظفين من الأونروا في طوفان الأقصى

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إنه من المقرر أن تقوم الوكالة بالتحقيق في (مزاعم روجتها إسرائيل) في تورط عدد من موظفي الأونروا في هجوم حماس في 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى) على إسرائيل.



وأوضح لازاريني في بيان اليوم الجمعة، أنه "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، اتخذت القرار بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين فورا وفتح تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".



وأضاف أن إسرائيل كانت قد زودت وكالة الأونروا بمعلومات حول ما يُزعم أنه تورط لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات.



وأشار إلى أنه ردا عما وصفها بـ"الادعاءات الصادمة"، فإن أي موظف في الأونروا متورط في مثل هذه الأعمال ستتم محاسبته، بما في ذلك من خلال المحاكمة الجنائية.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ. وأضافت أنه لذلك تم تعليق توفير أموال إضافية لوكالة الأونروا مؤقتا.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن هذه المزاعم موجهة إلى 12 موظفا في وكالة الأونروا.