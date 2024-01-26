واشنطن: لا نزال نؤمن أن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن «واشنطن لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس».



وأضافت الخارجية الأمريكية في تصريحات، أنها منزعجة للغاية إزاء مزاعم إسرائيل بشأن مشاركة 12 موظفا بوكالة أونروا في هجوم يوم 7 أكتوبر.



وأعلنت تعليق تمويلات إضافية مخصصة للأونروا مؤقتا لحين الانتهاء من فحص مزاعم مشاركة موظفين بالوكالة في هجوم 7 أكتوبر.



وأكدت الخارجية أن قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات 7 أكتوبر.



وفي وقت سابق من اليوم، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص «وقف إطلاق النار».



وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «جرائم إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.