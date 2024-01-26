استطلاع: تضاعف شعبية حزب جانتس وتراجع الليكود في إسرائيل

أظهر استطلاع للرأي، نشر اليوم الجمعة، تضاعف شعبية الحزب الذي يقوده الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس على حزب الليكود الحاكم الذي يقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بيني جانتس.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، بتضاعف شعبية حزب "المعسكر الرسمي" في إسرائيل بقيادة جانتس أكثر من 3 مرات، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حزب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو يفقد نصف قوته الانتخابية، موضحة أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون تولي جانتس رئاسة الحكومة مقابل 32% يؤيدون نتنياهو.

كما أشارت النتائج إلى أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون تصعيد عائلات المحتجزين في غزة حراكهم الشعبي ضد الحكومة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس