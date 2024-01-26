تجمع العشرات من المتظاهرين خارج محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، لمتابعة القرار المرتقب لمحكمة العدل الدولية في الشق العاجل من قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وهتف المتظاهرون "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"أوقفوا إطلاق النار الآن" و"فلسطين ستتحرر".

وكانت الجالية الفلسطينية في هولندا، لمسيرة تنطلق من محطة قطارات لاهاي الرئيسية إلى محكمة العدل الدولية ICJ.

يأتي ذلك فيما تصدر محكمة العدل الدولية -اليوم الجمعة- قرارها بشأن طلب اتخاذ تدابير احترازية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

ويتضمن الطلب -الذي قدمته جنوب أفريقيا- الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي حال اعتماد المحكمة لهذه التدابير، فإنه إذا صدر أمر بإقرار التدابير المؤقتة (أو التحفظية) فهذا يعني الأمر بوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإزالة جميع ما يمنع دخول المساعدات وما يؤدي إلى النزوح القسري وغيره من صور الإبادة الجماعية.

وسيتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة فورا بالقرار وحيثياته، وسيرسله هو إلى مجلس الأمن.