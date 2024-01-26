أشرف زكي وعدد من الفنانين يقدمون العزاء في وفاة والد منير مكرم

حرص الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على مواساة صديقه الفنان منير مكرم، وتقديم العزاء فى وفاة والده، بكنيسة مارى جرجس بمنطقة شبرا الخيمة.

وحضر العزاء عدد من الفنانين، هم الفنان محمد صلاح آدم، وإيهاب فهمي، وياسر عزت، وسمير حكيم، ومحسن منصور، والفنان محمد رياض، وعزوز عادل، وياسر صادق، ومجدى فكري، وعفاف مصطفى، وشيرين، بالاضافة إلى على كمال عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

وأقيم عزاء والد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مساء اليوم في كنيسة مار جرجس بمنطقة شبرا الخيمة.

وكان الفنان منير مكرم قد أعلن يوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن وفاة والده، قائلا: «توفى والدي مكرم، الدوام لله».