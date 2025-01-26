الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، في مقاطعات ريازان وكورسك وبيلجورود الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 8 فوق أراضي مقاطعة ريازان، و6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم، ومقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.